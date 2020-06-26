Парень Ольги Бузовой накормил калужских собак

В четверг, 24 июня, калужский приют для собак «Душа бродяги» посетил Давид Манукян – парень певицы Ольги Бузовой, рэп-исполнитель, больше известный под псевдонимом DAVA.

- Давид привёз корм в подарок собакам, мы провели экскурсию по приюту, ребята сняли сюжет, а потом погуляли с хвостиками и накормили их! – говорится на странице приют в Instagram.

Приют «Душа Бродяги» существует с июля 2015 года за счет пожертвований. Он был основан волонтерами для решения проблемы гуманного отлова и содержания безнадзорных животных на территории Калуги и Калужской области. Сейчас в нём проживет более 1600 собак.