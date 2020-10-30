Три жительницы Калужской области отметят столетний юбилей в ноябре

В ноябре 2020 года три женщины из Калужской области готовятся отпраздновать столетний юбилей. В пятницу, 30 октября, об этом сообщили KP40 в региональном отделении Пенсионного фонда.

Одна из долгожительниц живет в Калуге. Еще по одной – в Людиновском и Юхновском районе.

88 калужан отпразднуют в ноябре 90 лет. Еще 32 – 95 лет.

Среди всех почетных юбиляров месяца 106 женщин и 17 мужчин. Все они получат поздравительные письма от имени президента России Владимира Путина.

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