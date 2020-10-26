Во время выступления в Калуге цирковой акробат упал с высоты пяти метров и остался жив-здоров

В конце прошлой недели в Калуге во время циркового выступления у одного из гипермаркетов города акробат упал с высоты примерно в пять метров.

Видео с инцидентов выложили в соцсетях. Многие беспокоились о здоровье молодого человека.

Чуть позже администрация гастролирующего в нашем городе цирка опубликовала короткое видеообращение к калужанам самого артиста.

- Уважаемые калужане, хотим выразить вам благодарность и сказать большое спасибо за вашу поддержку и беспокойство, - пишут представители цирка. - Состояние здоровья артиста на сегодняшний день удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась. Акробат бодр, полон сил и передаёт всем приветы в видеообращении. Это происшествие очередной раз доказывает, что в цирке всё по-настоящему. У артиста цирка не бывает второго дубля. Но мы на то и профессионалы, чтобы, превозмогая боль и слезы, нести в массы настоящее искусство.

Тем временем

В Калуге десятилетний мальчик провалился в канализационный колодец и не мог выбраться два часа. Подробности.