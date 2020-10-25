В Калуге начали восстанавливать историческую лестницу к музею космонавтики

Продолжаются работы по укреплению склона государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Временно исполняющий обязанности городского головы Калуги Дмитрий Денисов на своих страницах в социальных сетях оценил объем выполненных работ:

1. Верхний ряд буронабивных свай (158 свай, глубина - 30 метров, диаметр - 1 м., 1 свая - 24 куб.м. бетона В30W6F300).

2. Нижний ряд свай (141 свая, глубина - 6,5 метра, диаметр - 620 мм., 1 свая - 2,2 куб.м. бетона B25W6F200);

3. Объём земляных работ - 60 тысяч кубических метров.

Как пояснил Дмитрий Денисов, уже начался монтаж ростверков. Склон надежно защищён от оползневых явлений. Появились дополнительные возможности по благоустройству территории выше склона. Так, уже начинаются работы по восстановлению исторической лестницы.

Общая площадь второй очереди музея истории космонавтики составит около 12 480 кв. м. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 м встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища.