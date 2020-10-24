Такси напоминают о масочном режиме пассажирам, но не водителям

Крупнейший российский оператор такси позаботился о своих клиентах. Теперь при вызове машины по приложению пассажиры получают уведомление. В нем оператор напоминает о нахождении маски на лице во время поездки.
Сами водители калужских такси по-прежнему не всегда соблюдают санитарно-эпидемиологические меры.
- Маска всегда со мной, но приятно, что, наконец, начинают не только угрожать штрафами и громкими объявлениями «не наденешь маску - не обслужим», но и вежливо предупреждать в приложениях. Забота - это всегда приятно. Но я была удивлена, когда водитель, приехавшего такси, не только не предложил мне надеть маску, но и сам находился без нее, - рассказала наша читательница Наталья.
Водитель теперь при оценке поездки может даже указать на нарушение «пассажир без маски». Жаль, что у самого клиента пока такой уникальной опции в приложении нет.
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