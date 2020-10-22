Калужанам открыли круглосуточный доступ к СКТ

Министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ подписал новый приказ «О проведении СКТ исследования органов грудной клетки амбулаторным пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию».

Теперь в восьми государственных медучреждениях, имеющих аппарат компьютерной томографии, обследовать амбулаторных пациентов с установленным врачом подозрением на коронавирус будут в круглосуточном режиме.

Больницы с СКТ в Калужской области, имеющие это диагностическое оборудование:

Калужская областная клиническая детская больница,

Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» в Калуге,

Областная клиническая туберкулезная больница,

Больница скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко,

Городская клиническая больница №4,

Центральная межрайонная больница № 1 в Кирове,

ЦРБ Малоярославецкого района,

КБ №8 ФМБА в Обнинске.

Обследование будет производиться по предварительной записи. То есть человек с направлением врача может самостоятельно записаться на обследование в одной из указанных больниц и прибыть к согласованному времени. Процедура производится бесплатно и в круглосуточном режиме.

До вступления в силу приказа на томографах обследовали только тех, кого привозила скорая помощь, а часть оборудования была задействована только для обследований пациентов с другими заболеваниями. Теперь услугой смогут воспользоваться все пациенты с установленным врачом подозрением на ковид.

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