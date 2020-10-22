Калужанам открыли круглосуточный доступ к СКТ

Министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ подписал новый приказ «О проведении СКТ исследования органов грудной клетки амбулаторным пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию».
Теперь в восьми государственных медучреждениях, имеющих аппарат компьютерной томографии, обследовать амбулаторных пациентов с установленным врачом подозрением на коронавирус будут в круглосуточном режиме.
Больницы с СКТ в Калужской области, имеющие это диагностическое оборудование:
Обследование будет производиться по предварительной записи. То есть человек с направлением врача может самостоятельно записаться на обследование в одной из указанных больниц и прибыть к согласованному времени. Процедура производится бесплатно и в круглосуточном режиме.
До вступления в силу приказа на томографах обследовали только тех, кого привозила скорая помощь, а часть оборудования была задействована только для обследований пациентов с другими заболеваниями. Теперь услугой смогут воспользоваться все пациенты с установленным врачом подозрением на ковид.
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