В Калуге третий раз отменили сельскохозяйственную ярмарку

В Калуге не состоится запланированная на 24 октября сельскохозяйственная ярмарка. В среду городская управа сообщили об отмене мероприятия.

Ранее, напомним, не состоялись ярмарки 26 сентября и 10 октября.

Причины этого – незавершенный ремонт фасада дома на улице Чебышева, где традиционно проходит ярмарка. Другой площадки для уличной торговли в городе пока не нашли.

Тем временем

На улице Чижевского в Калуге ограничили движение до 28 октября. Подробности.