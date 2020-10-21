В Калуге третий раз отменили сельскохозяйственную ярмарку

В Калуге не состоится запланированная на 24 октября сельскохозяйственная ярмарка. В среду городская управа сообщили об отмене мероприятия.
Ранее, напомним, не состоялись ярмарки 26 сентября и 10 октября.
Причины этого – незавершенный ремонт фасада дома на улице Чебышева, где традиционно проходит ярмарка. Другой площадки для уличной торговли в городе пока не нашли.
Тем временем
На улице Чижевского в Калуге ограничили движение до 28 октября. Подробности.
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