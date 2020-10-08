В Калуге второй раз отменили сельскохозяйственную ярмарку

Запланированная на 10 октября в Калуге сельскохозяйственная ярмарка не состоится. В четверг об этом сообщает городская управа со ссылкой на Торгово-промышленную палату Калужской области.

Причины такого решения не называются.

Ранее, напомним, ярмарку не смогли провести в конце сентября. Тогда отмена объяснялась тем, что на улице Чебышева, где проходит мероприятие, не завершился ремонт фасада дома.