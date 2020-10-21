На улице Чижевского в Калуге ограничили движение до 28 октября

В среду, 21 октября, в Калуге начались работы «Калугаоблводоканала» у дома №12 на улице Чижевского. Из-за этого движение там будет ограничено.
Как сообщают коммунальщики, завершить работы должны к 28 октября. В ближайшую неделю на этом участке можно ехать не быстрее 40 км/ч.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема проведения ремонтных работ на улице Чижевского в Калуге с 21 по 28 октября 2020 года.
Тем временем
В Калужской области поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября. Подробности.
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