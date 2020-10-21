На улице Чижевского в Калуге ограничили движение до 28 октября

В среду, 21 октября, в Калуге начались работы «Калугаоблводоканала» у дома №12 на улице Чижевского. Из-за этого движение там будет ограничено.

Как сообщают коммунальщики, завершить работы должны к 28 октября. В ближайшую неделю на этом участке можно ехать не быстрее 40 км/ч.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема проведения ремонтных работ на улице Чижевского в Калуге с 21 по 28 октября 2020 года.

Тем временем

В Калужской области поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября. Подробности.