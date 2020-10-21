В Калужской области поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября

В ближайшее воскресенье, 25 октября, в Калужской области поезда переходят на зимнее расписание. Об этом в среду сообщает «Центральная пригородная пассажирская компания».
- С 25 октября в расписание некоторых направлений внесут ежегодные сезонные корректировки, которые связаны с изменением пассажиропотока, - поясняет перевозчик. - Они затронут графики движения поездов четырех направлений ЦППК – Горьковского, Казанского, Киевского, Савёловского и Павелецкого. Из расписания выведут 16 поездов, изменится время отправления некоторых пригородных поездов и их режим остановок.
На Киевском направлении предусмотрены следующие изменения.
Изменяется периодичность курсирования пяти поездов:
Отменяются пять поездов:
Изменяется маршрут следования одного поезда:
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