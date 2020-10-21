В Калужской области поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября

В ближайшее воскресенье, 25 октября, в Калужской области поезда переходят на зимнее расписание. Об этом в среду сообщает «Центральная пригородная пассажирская компания».

- С 25 октября в расписание некоторых направлений внесут ежегодные сезонные корректировки, которые связаны с изменением пассажиропотока, - поясняет перевозчик. - Они затронут графики движения поездов четырех направлений ЦППК – Горьковского, Казанского, Киевского, Савёловского и Павелецкого. Из расписания выведут 16 поездов, изменится время отправления некоторых пригородных поездов и их режим остановок.

На Киевском направлении предусмотрены следующие изменения.

Изменяется периодичность курсирования пяти поездов:

№7171 Москва – Нара,

№7172 Нара – Москва,

№6536 Апрелевка – Москва,

№6619 Москва – Лесной,

№6622 Лесной Городок - Москва будут курсировать ежедневно.

Отменяются пять поездов:

№ 6491 Москва – Кресты,

№ 6492 Кресты – Москва,

№ 6384 Малоярославец – Москва,

№ 7025 Москва – Калуга 1

№ 7027 Калуга 1 - Москва.

Изменяется маршрут следования одного поезда:

Вместо поезда № 6383 сообщением Москва – Малоярославец будет курсировать №6485 сообщением Москва – Нара.

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