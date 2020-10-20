В Калужской области обнаружили чугунную плиту времен Наполеона

Под Малоярославцем нашли чугунную плиту времён Наполеона. Во вторник, 20 октября, об этом рассказало сообщество «Волонтеры Победы. Калужская область».

Недалеко от военной части, в лесу, поисковики отряда «Беспокойные сердца» откопали старинную чугунную плиту, надпись на ней еле просматривается, но пока удалось прочитать это:

«1812 год 13 октября милостью богопречистой Богородицы, святых мучеников Карпа и Папилы град наш Медынь спасен от грозных полчищ Наполеона. Сей памятник построен жителями града Медыни».

Ранее мы сообщали, что в Калужской области коронавирус отменил битву с Наполеоном.