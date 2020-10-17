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Спасатель из Калужской области посмертно награжден орденом Мужества

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация куйбышевского района.
Опубликовано: 17.10.2020 09:00 0 1748
Спасатель из Калужской области посмертно награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества сотрудника пожарно-спасательной службы Калужской области Юрия КОРОТКОВА. Эту награду он получил посмертно, сообщает администрация Куйбышевского района.

Юрий Коротков погиб на озере близ села Жерелево Куйбышевского района 29 декабря 2019 года, когда пытался спасти провалившихся под лед рыбаков.

Всего в воде тогда оказались семь человек. Трое из них погибли. Среди них и сотрудник МЧС.

- Скромный в жизни, Юрий Сергеевич вроде бы особо не выделялся среди товарищей по службе, - отмечают в администрации района. - Свои профессиональные обязанности, как человек, тесно связанный со спасательной службой, всегда выполнял ответственно и четко. В этом ему помогал как опыт, приобретенный при борьбе со стихийными бедствиями, так и соответствующие качества характера. Земляки, товарищи, родственники еще раз в почтении склонили свои головы, когда узнали об указе президента - за мужество, смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях (посмертно).

 

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация куйбышевского района.
Опубликовано: 17.10.2020 09:00 0 1748
Тэги: общество мчс юрий коротков владимир путин
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