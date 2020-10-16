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Алексей Волков возглавил Ферзиковский район

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 16.10.2020 15:45 2 513
Алексей Волков возглавил Ферзиковский район

В пятницу, 16 октября, состоялось внеочередное заседание Ферзиковского районного собрания. На нем депутаты голосовали за кандидатуру нового исполняющего обязанности главы районной администрации.

Большинством голосов на этот пост был выбран Алексей Волков, до того занимавший должность заместителя главы. Исполняющим обязанности он будет до ноября, когда пройдет конкурс на замещение должности главы районной администрации. Волков принимает участие в нем и по прогнозам выиграет его.

Предшественник Волкова – Александр Серяков – по инсайдерской информации переезжает в Калугу. Ему подготовлено местечко в городской Управе. Какое именно, пока не сообщается.
Как мы уже писали, Алексей Волков ранее занимал должность первого заместителя городского головы Калуги и в Ферзиковский район ушел в мае. 

В Калуге он известен строительством двух скверов в Турынино и на Терепце, ремонтом дорог и отстранением от них нерадивого подрядчика, обустройством системы полива на склоне парка, закупку и запуск в эксплуатацию первого в городе робота-косильщика. Также стараниями Волкова в Калуге появился асфальтовый завод, а эффективность работы управления городского хозяйства увеличилась в несколько раз при меньших объемах бюджета.

Также при Волкове была заменена изношенная техника в МБУ СМЭУ, Калугаблагоустройство и муниципальной управляющей компании МБУ СЖО. Вместо нее закупили новую. Это позволило муниципалитету в вопросах уборки города отказаться от услуг частных компаний и заниматься этим самостоятельно, что снизило расходы и повысило качество работ.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 16.10.2020 15:45 2 513
Тэги: общество
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