В центральном парке Калуги установят резиденцию Деда Мороза

К Новому году в парке культуры и отдыха в Калуге появится новая резиденция Деда Мороза. В четверг, 15 октября, об этом сообщает городская управа со ссылкой на председателя комитета по благоустройству управления городского хозяйства Сергей ВОЗИЛКИНА.

- В парке установят новую сцену на месте старой «ракушки», - приводит пресс-служба слова чиновника. - К новогодним мероприятиям установим здесь домик-сруб – резиденцию Деда Мороза. Все мероприятия проводим в рамках подготовки к 650-летию нашего города.

Напомним, нынешней зимой Калуга станет «Новогодней столицей России». Детальная программа праздника пока не опубликована.

В парке тем временем продолжаются работы по замене освещения. Их обещают завершить к ноябрю.

- Мы проводим в этом году реконструкцию наружного освещения парка, - рассказал Возилкин. - Этот вопрос назрел уже давно, старые сети использованию уже не подлежали, необходимо было произвести замену внутренних и наружных сетей. Мы заменим здесь около 300 светильников, новые торшеры будут работать в 2 раза мощнее предыдущих. Дополнительно на местах, где будут проводиться мероприятия, установим мачты с освещением, чтобы можно было подобную активность проводить в любое время. Также здесь будет проведено дополнительное напряжение, чтобы мероприятия можно было бы освещать без применения генераторов.