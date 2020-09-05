В Калуге запустили часы обратного отсчета до старта праздника «Новогодняя столица России»

Утром в субботу, 5 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША вместе с заместителем министра культуры России Ольгой ЯРИЛОВОЙ запустили часы обратного отсчета до старта проекта «Калуга - новогодняя столица России». Они установлены на крыльце кинотеатра «Центральный» на улице Кирова.

- Проект замечательный, - отметил Владислав Шапша. - Он даёт возможность раскрыть туристический и культурный потенциал региона. У нас есть все для того, чтобы во время новогодних праздников создать хорошее настроение калужанам и гостям города.

Ожидается, что в Калугу приедут туристы со всей России.