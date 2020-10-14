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В Калуге детские поликлиники меняют режим работы с 19 октября

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 14.10.2020 15:27 1 2071
В Калуге детские поликлиники меняют режим работы с 19 октября

В социальных сетях появились сообщения калужан о том, что с 19 октября детские поликлиники перейдут на дежурный режим работы. Об этом якобы сообщают работники регистратуры. Что именно поменяется, там не говорят.

Ситуация во вторник, 13 октября, прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

- Детские поликлиники будут работать, как и работали, - подчеркнул он. - К деткам с ОРВИ будут выезжать сформированные бригады. Раньше приходил участковый педиатр. То есть при обращении в поликлинику есть шанс попасть на приём не к своему участковому, а другому врачу. Плановая работа, как шла так проводиться и будет...

Напомним, в последние дни в Калужской области фиксируется максимальный прирост заболевших коронавирусом за последние четыре месяца.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 14.10.2020 15:27 1 2071
Тэги: здравоохранение общество коронавирус илья соваков
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