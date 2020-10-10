Новый рекорд по заболевшим: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 85 человек

В субботу, 10 октября, в Калужской области поставлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба, заболели 85 человек. Всего в области зарегистрировано уже 9999 случаев заражения.

Выздоровели 68 жителей области. Общее число справившихся с болезнью теперь равняется 8050.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 74 человека.

На лечении остаются 1875 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 659 (+35 к предыдущему дню),

Обнинск – 241 (-10),

Людиновский район – 148 (+2),

Боровский район – 138 (+2),

Дзержинский район – 90 (-2),

Кировский район – 83 (0),

Жуковский район – 81 (0),

Козельский район – 80 (-1),

Малоярославецкий район – 70 (-2),

Бабынинский район – 56 (-2),

Сухиничский район – 37 (-3),

Жиздринский район – 31 (0),

Мещовский район – 20 (0),

Перемышльский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (-1),

Ферзиковский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (0),

Тарусский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 5 (-1),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 октября 2020 года.

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