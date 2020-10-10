Новый рекорд по заболевшим: за сутки коронавирусом в Калужской области заболели 85 человек

В субботу, 10 октября, в Калужской области поставлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба, заболели 85 человек. Всего в области зарегистрировано уже 9999 случаев заражения.
Выздоровели 68 жителей области. Общее число справившихся с болезнью теперь равняется 8050.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 74 человека.
На лечении остаются 1875 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 659 (+35 к предыдущему дню),
- Обнинск – 241 (-10),
- Людиновский район – 148 (+2),
- Боровский район – 138 (+2),
- Дзержинский район – 90 (-2),
- Кировский район – 83 (0),
- Жуковский район – 81 (0),
- Козельский район – 80 (-1),
- Малоярославецкий район – 70 (-2),
- Бабынинский район – 56 (-2),
- Сухиничский район – 37 (-3),
- Жиздринский район – 31 (0),
- Мещовский район – 20 (0),
- Перемышльский район – 19 (0),
- Думиничский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 16 (-1),
- Ферзиковский район – 17 (+1),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Медынский район – 10 (0),
- Тарусский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 5 (-1),
- Куйбышевский район – 2 (0),
- Мосальский район - 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 октября 2020 года.
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