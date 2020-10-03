Коронавирусные итоги недели: за 5 рабочих дней заболели 305 человек

С этой субботы, 3 октября, начинаем подводить своеобразные коронавирусные итоги прошедшей недели. Мы будем суммировать число заболевших, выписавшихся и умерших за последние 5 дней.

Согласно этим данным, с 28 сентября по 2 октября заболели 305 жителей Калужской области. Справки о выздоровлении получили 178 человек. Новых жертв, к счастью, не было. В списке погибших значится 74 человека.

Пик заболеваемости этой недели пришелся на среду, 30 сентября. В этот день «корону» диагностировали у 70 человек. Наименьшее число заболевших было во вторник, 28 сентября. В этот день было зафиксировано 52 случая заболевания.

Больше всего выписавшихся приходится на четверг, 1 октября. В этот день больничные по ковиду-19 закрыли 58 человек. Наименьшее же число выздоровлений – 10 - приходится на понедельник, 28 сентября.