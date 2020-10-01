Новый детский сад откроют в Калуге до конца года

До конца 2020 года в Калуге планируют завершить ремонт здания детского сада на улице Знаменской, 47/9. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на врио городского головы Дмитрия Денисова.

Ранее здание передали под размещение интерната, но позже потребность в спецучреждении пропала. О ремонте под детский сад сообщалось ещё в начале 2019 года.

В обновленном детском саду планируется открыть 300 мест. Из них 100 – ясли.

Бывший детский сад на Знаменской опять примет малышей.