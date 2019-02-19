В Калуге 722 ребенка не могут попасть в детский сад

По состоянию на середину февраля в Калуге 722 ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет не могут получить места в детских садах. Во вторник, 19 февраля, об этом рассказали на одном из заседаний в Калуге.
Самые большие проблемы наблюдаются в поселке Северном, в районе площади Маяковского, улиц Кубяка, Театральной, Степана Разина, на Правобережье.
Пока известно, что в 2019 году планируется покупка помещений первого этажа дома №10 на улице Академической. Там хотят открыть группу на 120 мест. Также в планах капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу ул. Знаменская, д.47/9.
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