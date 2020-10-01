«Биосфера» незаконно заточила краснокнижных животных

Калужский зоопарк «Биосфера» оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное содержание в неволе животных из Красной книги, сообщили в среду, 30 сентября, в областной прокуратуре.
Черный гриф, орлан-белохвост, бородач, стервятник, розовые пеликаны, обыкновенные фламинго, орел-беркут и орел Могильник – на всех этих питомцев зоопарк должен был иметь специальные разрешительные документы, которые выдает Росприроднадзор.
При проверке у «Биосферы» их не оказалось, за что владельцу зоопарка выставили штраф. Ему также внесено представление об устранении нарушений. Потому сейчас зоопарк готовит пакет документов для получения разрешительных документов на содержание краснокнижных животных.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!