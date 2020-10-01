«Биосфера» незаконно заточила краснокнижных животных

Калужский зоопарк «Биосфера» оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное содержание в неволе животных из Красной книги, сообщили в среду, 30 сентября, в областной прокуратуре.

Черный гриф, орлан-белохвост, бородач, стервятник, розовые пеликаны, обыкновенные фламинго, орел-беркут и орел Могильник – на всех этих питомцев зоопарк должен был иметь специальные разрешительные документы, которые выдает Росприроднадзор.

При проверке у «Биосферы» их не оказалось, за что владельцу зоопарка выставили штраф. Ему также внесено представление об устранении нарушений. Потому сейчас зоопарк готовит пакет документов для получения разрешительных документов на содержание краснокнижных животных.