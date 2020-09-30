Коронавирусные слухи: информация о закрытии ДК «Малинники» это неправда

Вечером вторника, 29 сентября, наши читатели сообщили, что якобы в ДК «Малинники» нашли коронавирус то ли у сотрудника, то ли у сотрудников. В связи с этим дом культуры будут закрывать на карантин.

Однако власти официально опровергают эту информацию.

По словам начальника управления культуры Калуги Яны Васиной, которую мы попросили прокомментировать эти сообщения, ДК работает в штатном режиме.

Напомним: как мы уже писали ранее, в связи с ростом заболеваемости ковидом, в соседних с Калугой регионах возвращаются и продлеваются ограничения.

Вместе с тем число ничем не подтвержденных слухов в различных мессенджерах и помойных группах в соцсетях начинает расти вместе с коронавирусной статистикой.

Потому мы призываем калужан не верить подобной информации без подтверждений от заслуживающих доверия источников.