Коронавирусные слухи: информация о закрытии ДК «Малинники» это неправда

Вечером вторника, 29 сентября, наши читатели сообщили, что якобы в ДК «Малинники» нашли коронавирус то ли у сотрудника, то ли у сотрудников. В связи с этим дом культуры будут закрывать на карантин.
Однако власти официально опровергают эту информацию.
По словам начальника управления культуры Калуги Яны Васиной, которую мы попросили прокомментировать эти сообщения, ДК работает в штатном режиме.
Напомним: как мы уже писали ранее, в связи с ростом заболеваемости ковидом, в соседних с Калугой регионах возвращаются и продлеваются ограничения.
Вместе с тем число ничем не подтвержденных слухов в различных мессенджерах и помойных группах в соцсетях начинает расти вместе с коронавирусной статистикой.
Потому мы призываем калужан не верить подобной информации без подтверждений от заслуживающих доверия источников.
Уважаемые читатели, а если бы вы обнаружили у себя симптомы ковид, признались бы в этом работодателю?
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