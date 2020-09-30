Более 180 тысяч калужан проверили на коронавирус

Во вторник, 29 сентября, состоялось заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.

По оперативной информации регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, охват тестированием в Калужской области составил 141,7 на сто тысяч населения. В целом проведено 181 тысяча 405 лабораторных исследований на коронавирус. 1392 из них сделали 29 сентября.

Напомним, вчера в регионе подтвердились 52 новых случая заражения коронавирусом. Самый большой прирост заболевших в этом месяце был зафиксирован в воскресенье, когда заболели сразу 62 человека.

По данным на 29 сентября, лечиться от ковида сейчас продолжают 1472 жителей региона.

Власти напоминают калужанам, что в области действует режим повышенной готовности. Поэтому профилактические мероприятия должны неукоснительно выполняться. Необходимо надевать маску в транспорте и общественных местах и при любом выходе на улицу.

Масочный и дезинфекционный режимы нужно соблюдать на предприятиях любых форм собственности. Кроме того, сохраняются требования Роспотребнадзора по социальному дистанцированию - 1,5 м.

На фоне роста числа заболевших в регионе особенно строго будут контролироваться соблюдение масочного режима и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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