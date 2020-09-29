52 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Калужской области

Во вторник, 29 сентября, в Калужской области подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9180 человек.
Как мы писали, 51 житель региона получил справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7586 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.
Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:
- Калуга – 446 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 189 (0),
- Людиновский район – 126 (0),
- Боровский район – 128 (+2),
- Людиновский район - 127 (+1),
- Дзержинский район – 84 (0),
- Жуковский район – 74 (+4),
- Козельский район – 71 (-3),
- Кировский район – 65 (+4),
- Малоярославецкий район – 66 (+1),
- Бабынинский район – 51 (+2),
- Перемышльский район – 23 (-5),
- Сухиничский район – 31 (-1),
- Жиздринский район – 30 (-1),
- Мещовский район – 21 (+1),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (-1),
- Юхновский район – 15 (-1),
- Думиничский район – 14 (-1),
- Износковский район – 11 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 5 (-5),
- Барятинский район – 8 (+3),
- Хвастовичский район – 4 (-1),
- Мосальский район - 3 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2020 года.
Все новости о коронавирусе в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.