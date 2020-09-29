52 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Калужской области

Во вторник, 29 сентября, в Калужской области подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9180 человек.

Как мы писали, 51 житель региона получил справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7586 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.

Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:

Калуга – 446 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 189 (0),

Людиновский район – 126 (0),

Боровский район – 128 (+2),

Людиновский район - 127 (+1),

Дзержинский район – 84 (0),

Жуковский район – 74 (+4),

Козельский район – 71 (-3),

Кировский район – 65 (+4),

Малоярославецкий район – 66 (+1),

Бабынинский район – 51 (+2),

Перемышльский район – 23 (-5),

Сухиничский район – 31 (-1),

Жиздринский район – 30 (-1),

Мещовский район – 21 (+1),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (-1),

Юхновский район – 15 (-1),

Думиничский район – 14 (-1),

Износковский район – 11 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 5 (-5),

Барятинский район – 8 (+3),

Хвастовичский район – 4 (-1),

Мосальский район - 3 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2020 года.

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