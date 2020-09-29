Калужан предупреждают о звуках сирен 2 октября

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, 2 октября с 10:25 до 11:30 её сотрудниками будет проведена плановая проверка системы оповещения населения области с включением электросирен.

Также в этот время могут быть замещены сигналы общероссийских обязательных общедоступных цифровых теле- и радиоканалов проверочным сигналом: «Проверка системы оповещения».

Калужан просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению комплексных учений.