Калужан предупреждают о звуках сирен 2 октября

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, 2 октября с 10:25 до 11:30 её сотрудниками будет проведена плановая проверка системы оповещения населения области с включением электросирен.
Также в этот время могут быть замещены сигналы общероссийских обязательных общедоступных цифровых теле- и радиоканалов проверочным сигналом: «Проверка системы оповещения».
Калужан просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению комплексных учений.
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