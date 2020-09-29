Организатора свалки свиных отходов ищут в Товарково

В Товарково ищут организатора стихийной свалки свиных отходов, а также собственника территории, на которой ее устроили, сообщили в понедельник, 28 сентября, в областном комитете по ветеринарии.

Как мы писали, в августе в Калужской области вспыхнула африканская чума свиней. Это инфекционное заболевание с летальным исходом для животных. Калужскими ветеринарами были приняты меры по недопущению распространения заболевания среди животноводческих хозяйств. В нескольких районах был введен карантин. Существовала опасность заражения чумой диких кабанов.

Для того, чтобы остановить инфекцию немаловажно было правильно утилизировать погибших животных и ни в коем случае не допускать стихийных свалок.

Этим была и опасна найденная в Товарково несанкционированная свалка свиных ног. Ветеринарная служба области отобрала пробы биоматериала и провела лабораторные исследования в целях исключения африканской чумы свиней. К счастью, результаты были получены отрицательные.

Теперь свалку предстоит утилизировать, для чего сотрудники ветслужбы и устанавливают ее собственника.