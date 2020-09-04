В Калужской области эпидемия чумы свиней стала угрозой для диких кабанов

Как мы писали, несколько районов Калужской области находятся на карантине из-за африканской чумы свиней. Это инфекционное заболевание очень заразно и опасно для этих животных. Заканчивается летальным исходом.

Как сообщили вчера, 3 сентября, в региональном минприроды, к сожалению, не все фермеры соблюдают меры предосторожности по недопущению распространения инфекции. По санитарно-ветеринарным требованиям, трупы павших животных нужно сжигать. А некоторые фермеры предпочитают закапывать их в землю. В итоге чума становится угрозой для диких кабанов, которые обитают в этих местах.

Так, в деревне Камышенка Тульской области, территория которой вклинивается узкой полосой в Калужскую область, павших от АЧС свиней закопали на поле прямо за населённым пунктом.

1 сентября геном вируса выявлен у трупов домашних свиней, сваленных в лесном массиве близ населённого пункта Ястребово Перемышльского района.

В этих местах уже предприняты все меры, чтобы ликвидировать очаг распространения инфекции. А охотоведы проверяют места обитания диких кабанов в границах общедоступных охотничьих угодий, примыкающих к очагам заболевания.

Пока павших кабанов, а также следов их подходов не обнаружено.