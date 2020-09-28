57 жителей Калужской области заразились коронавирусом за сутки

В понедельник, 28 сентября, в Калужской области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9128 человек.
Как мы писали, 10 жителей региона получили справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7535 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.
Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:
- Калуга – 442 (+27 к предыдущему дню),
- Обнинск – 189 (+11),
- Людиновский район – 126 (0),
- Боровский район – 126 (+1),
- Дзержинский район – 84 (0),
- Жуковский район – 70 (0),
- Козельский район – 74 (+2),
- Кировский район – 61 (+1),
- Малоярославецкий район – 65 (+2),
- Бабынинский район – 49 (0),
- Перемышльский район – 28 (-4),
- Сухиничский район – 32 (+1),
- Жиздринский район – 31 (0),
- Мещовский район – 20 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 16 (+1),
- Юхновский район – 16 (0),
- Думиничский район – 15 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Ферзиковский район – 12 (+1),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 10 (0),
- Барятинский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 5 (+1),
- Мосальский район - 3 (+1)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 сентября 2020 года.
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