57 жителей Калужской области заразились коронавирусом за сутки

В понедельник, 28 сентября, в Калужской области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заразилось уже 9128 человек.

Как мы писали, 10 жителей региона получили справки о выздоровлении. Всего в области с ковидом справились уже 7535 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 74 человека.

Такие данные на сегодня оперштаб прислал по районам:

Калуга – 442 (+27 к предыдущему дню),

Обнинск – 189 (+11),

Людиновский район – 126 (0),

Боровский район – 126 (+1),

Дзержинский район – 84 (0),

Жуковский район – 70 (0),

Козельский район – 74 (+2),

Кировский район – 61 (+1),

Малоярославецкий район – 65 (+2),

Бабынинский район – 49 (0),

Перемышльский район – 28 (-4),

Сухиничский район – 32 (+1),

Жиздринский район – 31 (0),

Мещовский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 16 (+1),

Юхновский район – 16 (0),

Думиничский район – 15 (0),

Износковский район – 11 (0),

Ферзиковский район – 12 (+1),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 10 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (+1),

Мосальский район - 3 (+1)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 сентября 2020 года.

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