47 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Калужской области

В Калужской области за последние сутки подтредились 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг, 24 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8910 человек.

Список выздоровевших пополнили 33 калужанина. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 470 жителей.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 74 человека.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 381 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (-1),

Людиновский район – 123 (0),

Боровский район – 121 (0),

Дзержинский район – 74 (+1),

Жуковский район – 67 (0),

Козельский район – 67 (+1),

Малоярославецкий район – 56 (+2),

Кировский район – 58 (+1),

Бабынинский район – 48 (+3),

Сухиничский район – 31 (0),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 31 (+2),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 1 (0)

Мосальский район - 2 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 сентября 2020 года.

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