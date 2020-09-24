47 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Калужской области

В Калужской области за последние сутки подтредились 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг, 24 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8910 человек.
Список выздоровевших пополнили 33 калужанина. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 470 жителей.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 74 человека.
Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 381 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (-1),
- Людиновский район – 123 (0),
- Боровский район – 121 (0),
- Дзержинский район – 74 (+1),
- Жуковский район – 67 (0),
- Козельский район – 67 (+1),
- Малоярославецкий район – 56 (+2),
- Кировский район – 58 (+1),
- Бабынинский район – 48 (+3),
- Сухиничский район – 31 (0),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 31 (+2),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (0),
- Юхновский район – 13 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Думиничский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Медынский район – 10 (0),
- Барятинский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Куйбышевский район – 1 (0)
- Мосальский район - 2 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 сентября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.