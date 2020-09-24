Геннадий Новосельцев избран председателем заксобрания единогласно

Как мы писали, бывший замгубренатора Калужской области Геннадий Новосельцев возглавит Законодательное собрание области.

В четверг, 24 сентября, Владислав Шапша на своей страничке в социальной сети поздравил коллегу с победой.

- Геннадия Станиславовича знаю давно. Уверен, профессиональный опыт, политический авторитет и энергия позволят ему наладить эффективную работу областного парламента нового созыва, конструктивный диалог представителей разных политических сил, - поделился с подписчиками губернатор.

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