Бывший замгубернатора возглавит заксобрание

В среду, 23 сентября, фракция «Единая Россия» в областном парламенте поддержала кандидатуру Геннадия Новосельцева на должность председателя Законодательного Собрания, сообщает один из Телеграмм-каналов, которому приписывается близость к обладминистрации.

На должность заместителя председателя поддержана кандидатура Виктора Бабурина.

По сведениям портала органов власти Калужской области, Геннадий Новосельцев с 2016 года являлся заместителем губернатора Калужской области. В 2018 году возглавил его администрацию.

До 2016 года работал главой администрации Боровского района.