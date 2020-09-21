Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 сентября

В Калужской области за последние сутки еще 24 человека получили положительные тесты на коронавирус, сообщили в понедельник, 21 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8783 жителей области.

Список выздоровевших пополнили 8 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7376 жителей.

В списке жертв по-прежнему 72 человека. Новых смертей не зафиксировано.

Борьбу с ковидом проддолжают 1335 пациентов.

Такие данные оперативный штаб прислал по районам:

Калуга – 364 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 146 (-2),

Людиновский район – 123 (0),

Боровский район – 117 (+1),

Дзержинский район – 75 (0),

Жуковский район – 68 (0),

Козельский район – 62 (-1),

Малоярославецкий район – 56 (0),

Кировский район – 56 (+1),

Бабынинский район – 45 (+3),

Сухиничский район – 32 (+1),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 30 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 13 (0),

Тарусский район – 12 (0),

Думиничский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 9 (0),

Барятинский район – 4 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 3 (0)

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 сентября 2020 года.

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