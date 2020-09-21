Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 сентября

В Калужской области за последние сутки еще 24 человека получили положительные тесты на коронавирус, сообщили в понедельник, 21 сентября, в региональном оперативном штабе. Количество заболевших достигло 8783 жителей области.
Список выздоровевших пополнили 8 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7376 жителей.
В списке жертв по-прежнему 72 человека. Новых смертей не зафиксировано.
Борьбу с ковидом проддолжают 1335 пациентов.
Такие данные оперативный штаб прислал по районам:
- Калуга – 364 (+12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 146 (-2),
- Людиновский район – 123 (0),
- Боровский район – 117 (+1),
- Дзержинский район – 75 (0),
- Жуковский район – 68 (0),
- Козельский район – 62 (-1),
- Малоярославецкий район – 56 (0),
- Кировский район – 56 (+1),
- Бабынинский район – 45 (+3),
- Сухиничский район – 32 (+1),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 30 (+1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 13 (0),
- Тарусский район – 12 (0),
- Думиничский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Медынский район – 9 (0),
- Барятинский район – 4 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0)
- Мосальский район - 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 сентября 2020 года.
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