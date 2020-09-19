В Калужской области 8714 человек заболели коронавирусом

В субботу, 19 сентября, в Калужской области за сутки подтвреждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8714 человек.
Список выздоровевших пополнили 30 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 367 жителей.
Как мы уже писали, вчера от коронавируса умер еще один человек. Это 78-летний житель Козельского района. Теперь в списке умерших 72 человека.
Такие данные оперативный штаб прислал по районам:
- Калуга – 329 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 143 (+7),
- Людиновский район – 122 (0),
- Боровский район – 113 (0),
- Жуковский район – 68 (-4),
- Дзержинский район – 72 (+3),
- Козельский район – 60 (0),
- Малоярославецкий район – 56 (+4),
- Кировский район – 54 (0),
- Бабынинский район – 37 (+2),
- Сухиничский район – 31 (0),
- Жиздринский район – 30 (-2),
- Перемышльский район – 29 (-3),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 15 (-2),
- Ферзиковский район – 13 (0),
- Юхновский район – 14 (+1),
- Тарусский район – 12 (-1),
- Думиничский район – 12 (+1),
- Износковский район – 11 (+1),
- Медынский район – 9 (+1),
- Барятинский район – 4 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0)
- Мосальский район - 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 сентября 2020 года.
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