В Калужской области 8714 человек заболели коронавирусом

В субботу, 19 сентября, в Калужской области за сутки подтвреждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8714 человек.

Список выздоровевших пополнили 30 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 367 жителей.

Как мы уже писали, вчера от коронавируса умер еще один человек. Это 78-летний житель Козельского района. Теперь в списке умерших 72 человека.

Такие данные оперативный штаб прислал по районам:

Калуга – 329 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 143 (+7),

Людиновский район – 122 (0),

Боровский район – 113 (0),

Жуковский район – 68 (-4),

Дзержинский район – 72 (+3),

Козельский район – 60 (0),

Малоярославецкий район – 56 (+4),

Кировский район – 54 (0),

Бабынинский район – 37 (+2),

Сухиничский район – 31 (0),

Жиздринский район – 30 (-2),

Перемышльский район – 29 (-3),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 15 (-2),

Ферзиковский район – 13 (0),

Юхновский район – 14 (+1),

Тарусский район – 12 (-1),

Думиничский район – 12 (+1),

Износковский район – 11 (+1),

Медынский район – 9 (+1),

Барятинский район – 4 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 3 (0)

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 сентября 2020 года.

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