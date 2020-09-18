В Калужской области установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом

В Калужской области за сутки выявили 50 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу, 18 сентября, в региональном оперативном штабе. Такое количество в день было характерно для пика эпидемии в регионе.
Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8672 человека.
Список выздоровевших пополнили 14 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 337 жителей.
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.
Такие данные оперативный штаб прислал по районам:
- Калуга – 331 (+19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (+1),
- Людиновский район – 122 (0),
- Боровский район – 113 (+2),
- Жуковский район – 72 (+3),
- Дзержинский район – 69 (+3),
- Козельский район – 60 (+1),
- Малоярославецкий район – 52 (+1),
- Кировский район – 54 (0),
- Бабынинский район – 35 (+3),
- Сухиничский район – 31 (0),
- Жиздринский район – 32 (0),
- Перемышльский район – 26 (0),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 13 (0),
- Юхновский район – 13 (0),
- Тарусский район – 13 (+1),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 11 (+1),
- Медынский район – 8 (0),
- Барятинский район – 4 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0)
- Мосальский район - 1 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 сентября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.