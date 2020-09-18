В Калужской области установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом

В Калужской области за сутки выявили 50 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу, 18 сентября, в региональном оперативном штабе. Такое количество в день было характерно для пика эпидемии в регионе.

Общее число заразившихся ковидом теперь составляет 8672 человека.

Список выздоровевших пополнили 14 калужан. Всего с ковидом в регионе справились уже 7 337 жителей.

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.

Такие данные оперативный штаб прислал по районам:

Калуга – 331 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (+1),

Людиновский район – 122 (0),

Боровский район – 113 (+2),

Жуковский район – 72 (+3),

Дзержинский район – 69 (+3),

Козельский район – 60 (+1),

Малоярославецкий район – 52 (+1),

Кировский район – 54 (0),

Бабынинский район – 35 (+3),

Сухиничский район – 31 (0),

Жиздринский район – 32 (0),

Перемышльский район – 26 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Тарусский район – 13 (+1),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 11 (+1),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 4 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Куйбышевский район – 3 (0)

Мосальский район - 1 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 сентября 2020 года.

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