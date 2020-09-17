Сразу после принятия присяги губернатора правительство Калужской области ушло в отставку. В среду, 16 сентября, Владислав Шапша подписал соответствующее постановление.

Новый состав правительства пока не объявлен.

Пока его обязанности будет исполнять старый кабинет министров.

Отставка правительства - обязательная процедура после выборов. Теперь Шапше предстоит создать новый кабинет министров. Он обязан это сделать в течение месяца.