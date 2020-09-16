Владислав Шапша вступил в должность губернатора

В среду, 16 сентября, в здании областной администрации состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Владислава ШАПШИ.

За несколько минут до ее начала новый глава региона написал на своей страничке в социальной сети: «Готовлюсь к церемонии официального вступления в должность Губернатора Калужской области. Ответственный момент в жизни региона, и конечно, в моей жизни. Волнуюсь».

В 11 часов открыл церемонию председатель областной избирательной комисси Виктор КВАСОВ.

- 15 сентября избирательная комиссия Калужской области подписала протокол о результатах голосования на выборах губернатора. В голосовании приняли участие 283 230 избирателей, что составило 35,36%, - сказал глава облизбиркома. - По результатам голосования губернатором избран Владислав Шашпа. Он получил более 71 процента избирательских голосов.

Приехал на церемонию и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь ЩЁГОЛЕВ. Он отметил, что в нашем регионе уделяется серьёзное внимание развитию социальной сферы и здравоохранения, это особенно чётко проявилось во время пандемии.

- Впереди у новой команды много новых задач — это и реализация научных проектов, и обеспечение роста населения. Демографическая ситуация остается непростой. Ключевыми должны стать и вопросы жилищного строительства. Вопрос обманутых дольщиков тоже должен быть на постоянном контроле. Надеюсь в области эта проблема будет решена, - подчеркнул полпред.

Предшественник Владислава Шапши на должности губернатора и нынешний председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ сказал, что сегодня для Калужской области судьбоносный день. У Владислава Шапши начинается служение калужскому народу и земле. И пожелал новоиспеченному губернатору успехов и всего самого доброго на его непростом пути.

Сам Владислав Шапша пообещал работать с полной самоотдачей и продолжать инвестиционную политику региона, развивать предпринимательство и аграрную отрасль. Особое внимание будет уделено социальной сфере. Внимание главы региона будет также сосредоточено на совершенствовании системы здравоохранения и повышении качества образовательных услуг. Во многом это будет связано с внедрением инновационных технологий.