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Заксобрание и гордума пополнились новыми партиями

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 14.09.2020 08:41 8 3508
Заксобрание и гордума пополнились новыми партиями

Как мы уже писали, рано утром избирком опубликовал предварительные данные итогов голосования на выборах  губернатора Калужской области 13 сентября

Также озвучены первые данные партий по выборам в Законодательное собрание и гордуму.  Главная интрига развернулась как раз вокруг них.

После увеличения пенсионного возраста, которое сильно подпортило россиянам радость от ЧМ-2018, рейтинги партии власти заметно просели по всей стране и не восстановились до сих пор.

В Калужской области, где к выборам в региональный парламент допустили рекордное количество партий - 11, были все основания предполагать ослабление позиций единороссов в Законодательном собрании и вливание в него свежей крови в виде ранее не представленных в ней политических сил. И эти ожидания оправдались. 

Партия власти в сравнении с 2015 годом набрала на 13,06% меньше. Просел и ЛДПР, практически на том же уровне остались справедливороссы, а вот коммунисты набрали на 3 процента больше, чем на предыдущих выборах.

Всего же, согласно данным избиркома, пятипроцентный барьер прошли шесть партий и в новый состав законодательного собрания войдут:

  1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 43.93%
  2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"12.81%
  3. Политическая партия ЛДПР – 8.70%
  4. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7.77%
  5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 7.63%
  6. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 7.58%

Остальные пять партий не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Для сравнения, в 2015 году явка составила 35,98%

  1. «Единая Россия» набрала 56,99%
  2. ЛДПР - 10,5%
  3. КПРФ - 9,76%
  4. «Справедливая Россия» - 7,68%.

Остальные участники выборов не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Также избирком опубликовал данные по выборам в городскую думу Калуги. Сюда также прошли 6 партий.

В областном центре падение электоральной поддержки «Единой России» составило 12,33%. Сенсацией можно назвать то ли успех «Новых людей», то ли провал ЛДПР. Последние взяли на этих выборах на 2,57% меньше, чем на прошлых, и скатились на 5 место, в то время как «Новые люди» – на четвертом с 9,84% голосов избирателей.

Также нельзя не отметить успех «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Предварительные данные голосования в гордуму выглядят так:

  1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29.93%
  2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12.33%
  3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 11.66%
  4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 9.84%
  5. Политическая партия ЛДПР – 9.15%
  6. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7.54%

Для сравнения – в 2015 году в городскую Думу Калуги партии прошли со следующими результатами:

  1. «Единая Россия» - 42,26%
  2. КПРФ - 11,78%
  3. ЛДПР - 11,72%
  4. «Справедливая Россия» - 10,49%

Остальные участники голосования-2015 не преодолели пятипроцентный барьер. За исключением кандидата «Против всех», которого предпочли 5,28% не понимающих, что при подсчете итоговых результатов их голоса распределяются между всеми участниками выборов. То есть «Против всех» и «За всех» это абсолютно равнозначные понятия.

Кстати, в этом году на выборах в гордуму галку в этой хитрой строчке поставили 6,5%

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 14.09.2020 08:41 8 3508
Тэги: общество выборы
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