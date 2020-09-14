Заксобрание и гордума пополнились новыми партиями

Как мы уже писали, рано утром избирком опубликовал предварительные данные итогов голосования на выборах губернатора Калужской области 13 сентября.
Также озвучены первые данные партий по выборам в Законодательное собрание и гордуму. Главная интрига развернулась как раз вокруг них.
После увеличения пенсионного возраста, которое сильно подпортило россиянам радость от ЧМ-2018, рейтинги партии власти заметно просели по всей стране и не восстановились до сих пор.
В Калужской области, где к выборам в региональный парламент допустили рекордное количество партий - 11, были все основания предполагать ослабление позиций единороссов в Законодательном собрании и вливание в него свежей крови в виде ранее не представленных в ней политических сил. И эти ожидания оправдались.
Партия власти в сравнении с 2015 годом набрала на 13,06% меньше. Просел и ЛДПР, практически на том же уровне остались справедливороссы, а вот коммунисты набрали на 3 процента больше, чем на предыдущих выборах.
Всего же, согласно данным избиркома, пятипроцентный барьер прошли шесть партий и в новый состав законодательного собрания войдут:
Остальные пять партий не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Для сравнения, в 2015 году явка составила 35,98%
Остальные участники выборов не смогли преодолеть 5-процентный барьер.
Также избирком опубликовал данные по выборам в городскую думу Калуги. Сюда также прошли 6 партий.
В областном центре падение электоральной поддержки «Единой России» составило 12,33%. Сенсацией можно назвать то ли успех «Новых людей», то ли провал ЛДПР. Последние взяли на этих выборах на 2,57% меньше, чем на прошлых, и скатились на 5 место, в то время как «Новые люди» – на четвертом с 9,84% голосов избирателей.
Также нельзя не отметить успех «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Предварительные данные голосования в гордуму выглядят так:
Для сравнения – в 2015 году в городскую Думу Калуги партии прошли со следующими результатами:
Остальные участники голосования-2015 не преодолели пятипроцентный барьер. За исключением кандидата «Против всех», которого предпочли 5,28% не понимающих, что при подсчете итоговых результатов их голоса распределяются между всеми участниками выборов. То есть «Против всех» и «За всех» это абсолютно равнозначные понятия.
Кстати, в этом году на выборах в гордуму галку в этой хитрой строчке поставили 6,5%
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