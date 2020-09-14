Заксобрание и гордума пополнились новыми партиями

Как мы уже писали, рано утром избирком опубликовал предварительные данные итогов голосования на выборах губернатора Калужской области 13 сентября.

Также озвучены первые данные партий по выборам в Законодательное собрание и гордуму. Главная интрига развернулась как раз вокруг них.

После увеличения пенсионного возраста, которое сильно подпортило россиянам радость от ЧМ-2018, рейтинги партии власти заметно просели по всей стране и не восстановились до сих пор.

В Калужской области, где к выборам в региональный парламент допустили рекордное количество партий - 11, были все основания предполагать ослабление позиций единороссов в Законодательном собрании и вливание в него свежей крови в виде ранее не представленных в ней политических сил. И эти ожидания оправдались.

Партия власти в сравнении с 2015 годом набрала на 13,06% меньше. Просел и ЛДПР, практически на том же уровне остались справедливороссы, а вот коммунисты набрали на 3 процента больше, чем на предыдущих выборах.

Всего же, согласно данным избиркома, пятипроцентный барьер прошли шесть партий и в новый состав законодательного собрания войдут:

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 43.93% Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"12.81% Политическая партия ЛДПР – 8.70% Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7.77% Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 7.63% Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 7.58%

Остальные пять партий не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Для сравнения, в 2015 году явка составила 35,98%

«Единая Россия» набрала 56,99% ЛДПР - 10,5% КПРФ - 9,76% «Справедливая Россия» - 7,68%.

Остальные участники выборов не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Также избирком опубликовал данные по выборам в городскую думу Калуги. Сюда также прошли 6 партий.

В областном центре падение электоральной поддержки «Единой России» составило 12,33%. Сенсацией можно назвать то ли успех «Новых людей», то ли провал ЛДПР. Последние взяли на этих выборах на 2,57% меньше, чем на прошлых, и скатились на 5 место, в то время как «Новые люди» – на четвертом с 9,84% голосов избирателей.

Также нельзя не отметить успех «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Предварительные данные голосования в гордуму выглядят так:

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29.93% Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12.33% Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 11.66% Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 9.84% Политическая партия ЛДПР – 9.15% Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7.54%

Для сравнения – в 2015 году в городскую Думу Калуги партии прошли со следующими результатами:

«Единая Россия» - 42,26% КПРФ - 11,78% ЛДПР - 11,72% «Справедливая Россия» - 10,49%

Остальные участники голосования-2015 не преодолели пятипроцентный барьер. За исключением кандидата «Против всех», которого предпочли 5,28% не понимающих, что при подсчете итоговых результатов их голоса распределяются между всеми участниками выборов. То есть «Против всех» и «За всех» это абсолютно равнозначные понятия.

Кстати, в этом году на выборах в гордуму галку в этой хитрой строчке поставили 6,5%