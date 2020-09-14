Шапша выиграл выборы Шапши с разгромным счётом

В воскресенье, 13 сентября, в Калужской области завершились выборы депутатов Заксобрания, органов местного самоуправления и губернатора Калужской области.

Никто не сомневался, что из шестёрки кандидатов в главы региона им станет врио губернатора Владислав Шапша. Все замеры общественного мнения, прогнозы экспертного сообщества говорили о его уверенной победе в первом туре.

А стабильный рост рейтингов, практически полное отсутствие негатива в его адрес даже в маргинальных СМИ и группах соцсетей, видеоконференция с Владимиром Путиным, в ходе которой Шапша вел себя довольно активно, а Президент РФ говорил с ним по-отечески доброжелательно, сняли практически все вопросы по итогам выборов губернатора.

Кроме двух. Какова будет явка и насколько больше 50% в итоге наберет Шапша?

Свои первые ответы на них дал в понедельник, 14 сентября, калужский избирком. Согласно предварительным данным на шесть утра явка на выборы составила более 30%. Владислав Шапша набрал 72,14%, а его ближайший конкурент коммунист Николай Яшкин 9,92%, на третьем месте Надежда Ефремова с 4,66%, на четвертом Александр Абросимов с 3,76%, на пятом Степан Опарышев с 3,63% и на последнем Елена Ефанова с 2,18%

Для сравнения, Анатолий Артамонов на своих последних выборах в 2015 году набрал 71.43% при явке 36%

А вот самый первый результат своего предшественника Шапша побил на целых 15,42%. В далеком двухтысячном Анатолий Артамонов выиграл свои первые выборы с 56,72%

Главная же интрига развернулась вокруг выборов в Законодательное собрание Калужской области. После увеличения пенсионного возраста, которое сильно подпортило россиянам радость от ЧМ-2018, рейтинги партии власти заметно просели по всей стране и не восстановились до сих пор.

В Калужской области, где к выборам в региональные парламенты допустили рекордное количество партий - 11, были все основания предполагать ослабление позиций единороссов в Законодательном собрании и вливание в региональный парламент свежей крови в виде ранее не представленных в ней политических сил.

И эти ожидания частично оправдались. Какие новые партии мы увидим в Заксобрании нового созыва мы расскажем чуть позже. Следите за новостями на нашем сайте.