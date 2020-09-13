Как проходят выборы в Калужской области

Сегодня на избирательном участке в Калуге проголосовал сенатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Калужане продолжают отдавать свои голоса за кандидатов в губернаторы и депутаты различных уровней области. Своим мнением об этой избирательной кампании с журналистами поделились кандидаты в губернаторы и представители партий.

- В целом работа на избирательных участках проходит спокойно, как и вся избирательная кампания в Калужской области в этом году. Не было агрессивного отношения партий друг к другу, черного пиара и негативных выступлений, – прокомментировал выборы руководитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области Алексей Романов.

Кандидат в губернаторы Калужской области от «ПАРТИЯ РОСТА» Елена Ефанова назвала эти выборы масштабными и многоуровневыми.

- Шесть кандидатов зарегистрировались на пост губернатора, одиннадцать партий выдвинули своих кандидатов в Заксобрание, плюс в городскую думу и органы местного самоуправления, - говорит Ефанова. - Для меня лично эти выборы были еще и достаточно волнительными, поскольку это первый мой политический опыт. Я приобрела интересный опыт, познакомилась со своими коллегами – кандидатами. Все люди достойные, уважающие мнение своих оппонентов.

Прокомментировал выборы и член Совета Федерации ФС РФ от Калужской области Анатолий Артамонов, который тоже сегодня отдал свой голос на избирательном участке в Калуге.

–Выборы очень важные, ведь мы избираем все уровни власти и очень важно выбрать правильного кандидата, - сказал Артамонов. - Выбор губернатора особенно важен. От того, как он поведет нашу область, будет зависеть судьба абсолютно каждого калужанина.