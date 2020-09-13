В Калужской области подтверждены 39 новых случаев заболевания коронавирусом

В воскресенье, 13 сентября, в Калужской области подтверждены 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8472 человека.

Список выздоровевших за последние сутки пополнился всего 1 человеком. 7221 житель области успешно перенес заболевание за все время пандемии.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1180 калужан.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 294 (+25 к предыдущему дню),

Обнинск – 128 (+2),

Людиновский район – 118 (-1),

Боровский район – 108 (+1),

Жуковский район – 71 (+2),

Дзержинский район – 65 (0),

Козельский район – 49 (-2),

Малоярославецкий район – 50 (+3),

Кировский район – 48 (+2),

Бабынинский район – 35 (0),

Сухиничский район – 33 (0),

Жиздринский район – 31 (0),

Перемышльский район – 24 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Юхновский район – 13 (+1),

Тарусский район – 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 4 (+1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 сентбяря 2020 года.

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