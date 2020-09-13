В Калужской области подтверждены 39 новых случаев заболевания коронавирусом

В воскресенье, 13 сентября, в Калужской области подтверждены 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8472 человека.
Список выздоровевших за последние сутки пополнился всего 1 человеком. 7221 житель области успешно перенес заболевание за все время пандемии.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1180 калужан.
Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 сентбяря 2020 года.
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