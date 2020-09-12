В Калужской области от коронавируса выздоровели 38 человек

Сегодня, 12 сентября, в Калужской области подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8433 человека.

Выздоровели 38 жителей области. Всего с ковидом справились уже 7220 заразившихся.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1142 калужанина.

По районам оперштаб сегодня опубликовал такую статистику:

Калуга – 277 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 123 (-3),

Людиновский район – 118 (-1),

Боровский район – 106 (-1),

Жуковский район – 70 (+1),

Дзержинский район – 63 (-2),

Козельский район – 47 (-4),

Малоярославецкий район – 48 (+1),

Кировский район – 46 (0),

Бабынинский район – 35 (0),

Сухиничский район – 33 (0),

Жиздринский район – 30 (-1),

Перемышльский район – 24 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 13 (-1),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Юхновский район – 12 (0),

Тарусский район – 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 7 (-1),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2020 года.

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