В Калужской области от коронавируса выздоровели 38 человек

Сегодня, 12 сентября, в Калужской области подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8433 человека.
Выздоровели 38 жителей области. Всего с ковидом справились уже 7220 заразившихся.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1142 калужанина.
По районам оперштаб сегодня опубликовал такую статистику:
- Калуга – 277 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 123 (-3),
- Людиновский район – 118 (-1),
- Боровский район – 106 (-1),
- Жуковский район – 70 (+1),
- Дзержинский район – 63 (-2),
- Козельский район – 47 (-4),
- Малоярославецкий район – 48 (+1),
- Кировский район – 46 (0),
- Бабынинский район – 35 (0),
- Сухиничский район – 33 (0),
- Жиздринский район – 30 (-1),
- Перемышльский район – 24 (+1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Спас-Деменский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 13 (-1),
- Ферзиковский район – 14 (+1),
- Юхновский район – 12 (0),
- Тарусский район – 11 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 8 (0),
- Медынский район – 7 (-1),
- Барятинский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.