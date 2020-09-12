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В Калужской области от коронавируса выздоровели 38 человек

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 12.09.2020 16:17 0 175
В Калужской области от коронавируса выздоровели 38 человек

Сегодня, 12 сентября, в Калужской области подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8433 человека.

Выздоровели 38 жителей области. Всего с ковидом справились уже 7220 заразившихся.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1142 калужанина.

По районам оперштаб сегодня опубликовал такую статистику:

  • Калуга – 277 (+8 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 123 (-3),
  • Людиновский район – 118 (-1),
  • Боровский район – 106 (-1),
  • Жуковский район – 70 (+1),
  • Дзержинский район – 63 (-2),
  • Козельский район – 47 (-4),
  • Малоярославецкий район – 48 (+1),
  • Кировский район – 46 (0),
  • Бабынинский район – 35 (0),
  • Сухиничский район – 33 (0),
  • Жиздринский район – 30 (-1),
  • Перемышльский район – 24 (+1),
  • Мещовский район – 17 (0),
  • Спас-Деменский район – 16 (0),
  • Ульяновский район – 13 (-1),
  • Ферзиковский район – 14 (+1),
  • Юхновский район – 12 (0),
  • Тарусский район – 11 (0),
  • Думиничский район – 10 (0),
  • Износковский район – 8 (0),
  • Медынский район – 7 (-1),
  • Барятинский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Куйбышевский район – 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Екатерина Зеленова
Опубликовано: 12.09.2020 16:17 0 175
Тэги: коронавирус общество статистика
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