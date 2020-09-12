Калужанин напал на жителя Обнинска из-за машины

В Обнинске расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал калужанин, сообщили сегодня, 12 сентября, в региональном УМВД. Он напал с кулаками на жителя Обнинска.

Согласно показаниям потерпевшего, он шел по улице с приятелем, и к нему незнакомец. Внезапно разъяренный прохожий нанес ему удар кулаком в область живота, после чего скрылся.

Причиной данного поведения стало якобы повреждение потерпевшим его автомобиля в процессе парковки.

Подозреваемым оказался 40-летний житель Калуги. Травмы, которые он нанес потерпевшему, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Полиция устанавливает истинные причины нападения. Если версия потерпевшего подтвердится, калужанину грозит до 8 лет.