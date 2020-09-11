В Калуге скончался Владимир Поздняков

В Калуге после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный строитель России Владимир ПОЗДНЯКОВ, сообщили нам его коллеги.

Он более 40 лет проработал в строительной отрасли. Возглавлял управление капитального строительства Калуги с 1993 по 2004 год, с 2004 по 2011 год возглавлял комитет капитального строительства управления городского хозяйства города Калуги.

В 2001 году Указом Президента РФ Позднякову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». В 2006 году - звание «Почетный строитель Российской Федерации».

В августе 2020 года Владимир Поздняков награжден знаком Городской Думы город Калуги «За личный вклад в развитие Калуги».

Прощание с Владимиром Поздняковым состоится 12 сентября в 12:00 в прощальном зале ритуального дома по адресу: г. Калуга, ул. Зерновая, 17В. Похороны пройдут в 13:30 на кладбище в Литвиново.