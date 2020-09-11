В Калужской области стартовали выборы губернатора и депутатов

В пятницу, 11 сентября, в Калужской области стартовало голосование на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления.
Избирательные участки будут работать в течение трёх дней, 11-13 сентября, с 8:00 до 20:00.
Голосование пройдёт на 728 избирательных участках в 24 районах, а также в Калуге и Обнинске.
На пост губернатора, как мы уже рассказывали, претендует шесть человек.
Голосование в трёхдневном режиме проходит в Калужской области впервые. Соответствующее решение летом было принято Центральной избирательной комиссией в связи с эпидемией коронавируса. Ожидается, что такой формат позволит избежать скопления людей на избирательных участках.
Пойдёте ли вы на выборы депутатов и губернатора Калужской области?
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