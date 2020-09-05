Владислав Шапша наградил ветеранов атомной промышленности

В пятницу, 4 сентября, в Обнинске глава области Владислав ШАПША принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию атомной промышленности.

С концертной программой выступил коллектив проекта «Десять песен атомных городов», который реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома» и объединяет сотни талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в 21 «атомграде». В концерте также приняли участие заслуженная артистка России Лидия Музалёва и кантри-группа «Весёлый дилижанс» из обнинской ДШИ №1.

Поздравляя горожан и гостей с праздником, Владислав Шапша подчеркнул особый вклад первого наукограда России в развитие атомной отрасли:

- Обнинск с первых дней в этом проекте, тогда еще и города не было, а была лаборатория «В». Сегодня это прекрасный, большой, молодой, энергичный, целеустремлённый город, по-прежнему атомный и задорный. Он в нашем сердце.

В рамках праздничного концерта руководитель региона вручил ветеранам атомной промышленности медали «70 лет атомной отрасли России», сообщает пресс-служба правительства.