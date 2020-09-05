В Калужской области заложили первый камень будущего завода «Натюрель»

В пятницу, 4 сентября, на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга» глава региона Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня строительства завода по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Натюрель».

На новом предприятии компании будут производиться как парфюмерно-косметическая продукция, так и основные компоненты для нее: нетканые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. Предприятие проектировалось как современное экологически безопасное производство, практически безотходное.

Основным видом продукции станут влажные салфетки и маски для лица. Ожидается, что объем производства салфеток составит до 15 тысяч тонн в год, масок для лица - до 8 миллионов пачек в год. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж. В настоящее время завершено проектирование завода. Компания готова начать строительство.

Объем инвестиций и количество плановых рабочих мест с момента получения статуса резидента ОЭЗ, несмотря на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, были увеличены: инвестиционная составляющая в 3 раза - с 630 млн. рублей до 2,2 млрд рублей, а количество рабочих мест в 1, 5 раза - с 200 до 300.

Учредитель ООО «Натюрель»Ваагн МАНУКЯН отметил, что руководство компании не случайно решило разместить свой четвертый завод именно в Калужской области, где созданы благоприятные условия для инвесторов:

- Он будет самый большой, самый инновационный, самый прогрессивный, самый «зелёный», самый мощный по производительности, самый быстровозводящийся.

Глава Швейцарского центра содействия бизнесу в России Лоренз ВИДМЕР заметил, что реализация инвестиционных проектов выгодна всем участникам этого процесса – и бизнесменам, и представителям власти обеих стран. Он так же подчеркнул, что Калужская область и Швейцария похожи в своём отношении к бизнесу, создавая для него благоприятные условия.

Владислав Шапша подчеркнул, что в Калужской области успешно реализуются уже несколько проектов со швейцарскими партнёрами и выразил уверенность в том, что в следующем году мы увидим продукцию и нового предприятия ООО «Натюрель»:

- Скорость, решительность и серьезность намерений, с которыми вы реализуете эти проекты, говорит о том, что наши отношения по-прежнему крепки, и те условия, которые предлагает Калужская область, интересны для инвесторов.