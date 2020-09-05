В Калужской области 7043 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 26 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в субботу, 5 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 7043 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 69 человек.

На данный момент известно о 8195 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 5 сентября.

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