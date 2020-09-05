В Калужской области 7043 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 26 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в субботу, 5 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 7043 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 69 человек.
На данный момент известно о 8195 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 5 сентября.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!