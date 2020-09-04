Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, в Калужской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8195 человек.

Выздоровели ещё 37 калужан. За весь период - 7017.

В списке умерших по-прежнему 69 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1109 калужан:

Калуга – 228 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (-1),

Людиновский район – 116 (+5),

Боровский район – 100 (+1),

Жуковский район – 67 (0),

Дзержинский район – 65 (0),

Малоярославецкий район – 57 (+1),

Козельский район – 48 (+2),

Кировский район – 41 (0),

Сухиничский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 34 (-4),

Бабынинский район – 31 (-1),

Перемышльский район – 23 (+1),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 14 (-2),

Ульяновский район – 13 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 9 (0),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 3 (0),

Мосальский район – 1 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 сентября 2020 года.

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