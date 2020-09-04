Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, в Калужской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8195 человек.
Выздоровели ещё 37 калужан. За весь период - 7017.
В списке умерших по-прежнему 69 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1109 калужан:
- Калуга – 228 (-11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (-1),
- Людиновский район – 116 (+5),
- Боровский район – 100 (+1),
- Жуковский район – 67 (0),
- Дзержинский район – 65 (0),
- Малоярославецкий район – 57 (+1),
- Козельский район – 48 (+2),
- Кировский район – 41 (0),
- Сухиничский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 34 (-4),
- Бабынинский район – 31 (-1),
- Перемышльский район – 23 (+1),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 14 (-2),
- Ульяновский район – 13 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 9 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Тарусский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0),
- Мосальский район – 1 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 сентября 2020 года.
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