В Калуге резко выросло количество пациентов с коронавирусом

В четверг, 3 сентября, в Калужской области подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8166 человек.
Выздоровели ещё 29 калужанин. За весь период - 6980.
В списке умерших по-прежнему 69 человек.
Лечится от коронавируса продолжают 1117 калужан:
- Калуга – 239 (+16 к предыдущему дню),
- Обнинск – 137 (+1),
- Людиновский район – 111 (-4),
- Боровский район – 99 (0),
- Жуковский район – 67 (0),
- Дзержинский район – 65 (+2),
- Малоярославецкий район – 56 (-3),
- Козельский район – 46 (+1),
- Кировский район – 41 (-2),
- Сухиничский район – 39 (0),
- Жиздринский район – 38 (0),
- Бабынинский район – 32 (-2),
- Перемышльский район – 22 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 13 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 9 (-1),
- Медынский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Тарусский район – 5 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (-2),
- Мосальский район – 1 (-2)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 сентября 2020 года.
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