В Калуге резко выросло количество пациентов с коронавирусом

В четверг, 3 сентября, в Калужской области подтвердили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8166 человек.

Выздоровели ещё 29 калужанин. За весь период - 6980.

В списке умерших по-прежнему 69 человек.

Лечится от коронавируса продолжают 1117 калужан:

Калуга – 239 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 137 (+1),

Людиновский район – 111 (-4),

Боровский район – 99 (0),

Жуковский район – 67 (0),

Дзержинский район – 65 (+2),

Малоярославецкий район – 56 (-3),

Козельский район – 46 (+1),

Кировский район – 41 (-2),

Сухиничский район – 39 (0),

Жиздринский район – 38 (0),

Бабынинский район – 32 (-2),

Перемышльский район – 22 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (0),

Ульяновский район – 13 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 9 (-1),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (-1),

Куйбышевский район – 3 (-2),

Мосальский район – 1 (-2)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 сентября 2020 года.

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