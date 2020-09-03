В Калужской области 6980 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 26 человек вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в четверг, 3 сентября, в федеральном оперативном штабе. За весь период с болезнью справились 6980 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке жертв эпидемии 69 человек.

На данный момент известно о 8134 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 995 новых случаев. За весь период - 1 009 995. Из них вылечились 826 935, скончались – 17 528.

Официальные данные по эпидемии коронавируса в Калужской области на 3 сентября 2020 года.

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